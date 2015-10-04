التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى الأسبوع الأول من مارس

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى والمستورد لإنتاج الخبز المدعم يكفى حتى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل بعد شراء 235 ألف طن قمح أوكرانى وروسى مساء أمس عن طريق المناقصة العالمية الحادية عشرة فى موازنة العام المالى الحالى وشاركت فيها شركات محلية وعالمية.

وقال وزير التموين، فى تصريحات اليوم، إن هناك إجراءات فى عمليات استلام الأقماح المستوردة من الخارج للتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، حيث يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية وأيضا من خلال لجان فنية مشتركة من وزارات التموين والتجارة والصناعة والزراعة عقب وصولها الموانئ المصرية.