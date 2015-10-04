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قوات الأمن تشن حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من محيط مدارس العاصمة

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قوات الأمن تشن حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من محيط مدارس العاصمة قوات الأمن تشن حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من محيط مدارس العاصمة
واصلت أجهزة الأمن حملاته الأمنية المُكبرة بالشوارع المحيطة بالمدارس والجامعات لضبط كافة صور الخروج على القانون ورفع وإزالة الإشغالات، استمراراً للحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الانضباط فى الشارع وضبط ما يخل بالأمن العام، وفى إطار خطة أجهزة الأمن بالمرور بصفة مستمرة على جميع المدارس والجامعات لإزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين ورفع السيارات المتروكة.

ونجحت الحملات الأمنية تحرير (112) محضر إشغال طريق و(80) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وضبط (81) بائعا متجولا، و(9) توك توك و(9) عربات فول و(3) فاترينة لبيع المأكولات وإزالة (83) لافتة إعلانات و(10) سيارات متروكة.

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