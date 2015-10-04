أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بنك الإسكان يطرح اليوم كراسات بيع المرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعاشر

Google+ Print
بنك الإسكان يطرح اليوم كراسات بيع المرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعاشر بنك الإسكان يطرح اليوم كراسات بيع المرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعاشر
يبدأ بنك التعمير والإسكان بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، بيع كراسات شروط المرحلة الثانية من مشروع "دار " لإسكان متوسطى الدخل التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وتضم 2112 وحدة بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 مترا بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ البنوك فى تلقى مقدمات الحجز 25 ألف جنيه من يوم 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبل، حيث إن هناك نموذجين للسداد، الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8%، وذلك حتى 15 سنة وينفذ المشروع كـ"كومباوند" متكامل الخدمات.

وأضاف النجار، أن كراسة الاشتراطات متاحة فى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، وتشمل مواقع الوحدات، ونماذج وأسعار الوحدات وشروط وأسلوب الحجز والتخصيص وسيتم سداد 2% قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5% مصاريف صيانة يتم سدادها على دفعتين، الأولى عند الاستلام والثانية بعدها بسنة كاملة، كما سيتم توفير وحدات سكنية للحاجزين من المرحلة الأولى، ولم يتم سحب جدية الحجز حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه تتضمن المـرحة الثانية 25 ألفـًا و656 وحدة ســـكنية، بمساحات تتراوح بـين 100 إلى 150 مترًا، وذلك فـى مـدن "6 أكتوبـر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبـور، وبـدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبـرج العرب الجــديدة، و15 مايو".

موضوعات متعلقة:
>الاتفاق مع مكتب استشارى لدراسة الطلمبات المغذية لمشروع العاصمة الإدارية.. وزير الإسكان: تغذية المرحلة الأولى للمشروع الجديد من محطة مياه العاشر.. ويؤكد: بدء العد التنازلى لتشغيل محطة أكتوبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر