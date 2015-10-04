أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عبد الله الثنى يبحث مع الفريق حفتر الأوضاع الأمنية فى ليبيا

Google+ Print
عبد الله الثنى يبحث مع الفريق حفتر الأوضاع الأمنية فى ليبيا عبد الله الثنى يبحث مع الفريق حفتر الأوضاع الأمنية فى ليبيا
بحث رئيس الليبية عبدالله الثنى مع القائد العام للجيش الليبى الفريق خليفة حفتر الأوضاع الأمنية الراهنة فى البلاد، بالإضافة إلى ما قامت به قيادات الجيش الوطنى خلال الفترة السابقة لمحاربة الإرهاب وإستعراض الوضع الميدانى للجبهات.

وقال بيان للحكومة اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة عبد الله الثنى أكد خلال لقائه بمقر القيادة العامة للجيش بمدينة المرج مع قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، بأن حكومته ماضية وبكل ما تملك من إمكانيات لدعم الجيش الوطنى الليبى لوجستياً وسياسياً بالإضافة إلى سعيها الحثيث لتذليل كافة الصعاب التى تقع حجر عثره أمام بناء المؤسسة العسكرية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية متمثلة فى القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان العامة وذلك لتبادل الرؤى حول كل ما من شأنه أن يدعم الجيش فى حربه على الإرهاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى