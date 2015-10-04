عبد الله الثنى يبحث مع الفريق حفتر الأوضاع الأمنية فى ليبيا

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثنى مع القائد العام للجيش الليبى الفريق خليفة حفتر الأوضاع الأمنية الراهنة فى البلاد، بالإضافة إلى ما قامت به قيادات الجيش الوطنى خلال الفترة السابقة لمحاربة الإرهاب وإستعراض الوضع الميدانى للجبهات.

وقال بيان للحكومة اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة عبد الله الثنى أكد خلال لقائه بمقر القيادة العامة للجيش بمدينة المرج مع قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، بأن حكومته ماضية وبكل ما تملك من إمكانيات لدعم الجيش الوطنى الليبى لوجستياً وسياسياً بالإضافة إلى سعيها الحثيث لتذليل كافة الصعاب التى تقع حجر عثره أمام بناء المؤسسة العسكرية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية متمثلة فى القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان العامة وذلك لتبادل الرؤى حول كل ما من شأنه أن يدعم الجيش فى حربه على الإرهاب.

>