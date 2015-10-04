العراق: نأمل فى استقرار المنطقة بعد تدخل روسيا بقصف داعش فى سوريا

أعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم عن أمله فى استقرار المنطقة بعد تدخل روسيا فى قصف عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، داعيا إلى إنشاء صندوق دولى لتمويل الحرب على الإرهاب فى العراق.

وقال الحكيم - فى كلمة خلال احتفالية بمناسبة "عيد الغدير" لدى الشيعة فى بغداد السبت إننا نرى حراكا كبيرا بدأ يحدث على الأرض وهناك قوى دولية مهمة خصوصا روسيا بدأت تدخل فى الحرب على الإرهاب فى سوريا والذى قد يمتد إلى الجبهة العراقية اذا ما نوقش هذا الامر مع الحكومة العراقية.

وأصاف إننا نأمل ان يكون هذا التغير لصالح أمن واستقرار شعوب المنطقة، ان الإرهاب الذى يستوطن أرضنا المغتصبة هو إرهاب دولى ولم يعد يخص الساحة العراقية ولا حتى الازمة السورية.