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رئيس وزراء فرنسا: على موسكو "الا تخطىء الأهداف" فى سوريا

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رئيس وزراء فرنسا: على موسكو "الا تخطىء الأهداف" فى سوريا رئيس وزراء فرنسا: على موسكو "الا تخطىء الأهداف" فى سوريا
قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الاحد ان على روسيا "الا تخطىء الاهداف" فى سوريا بضرب منظمات غير "تنظيم داعش" مذكرا ايضا بضرورة تجنب المدنيين.

وردا على اسئلة بشان الغارات الروسية واستراتيجية موسكو فى سوريا قال فالس فى تصريحات على هامش زيارة لليابان "ان رئيس الجمهورية ذكر بوضوح كامل لدى اجتماعه بفلادمير بوتين الجمعة بباريس: لا يجب ان يحدث خطا فى الاهداف".

وشدد فالس "يجب ضرب الاهداف الجيدة وتحديدا داعش. واذا كانت داعش هى العدو الذى يهاجم مجتمعاتنا، وهذا صحيح بالنسبة لفرنسا، فانه يمكن ان يكون صحيحا ايضا بالنسبة لروسيا، وبالتالى يتعين ضرب داعش وندعو الجميع إلى عدم ارتكاب خطأ فى الهدف".

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