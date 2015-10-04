الاحتلال الإسرائيلى يمنع دخول الفلسطينيين البلدة القديم فى القدس ليومين

أعلنت الشرطة الاسرائيلية الاحد منع الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية ليومين اثر مقتل اسرائيليين اثنين فى هجومين نفذهما فلسطينيان قتلتهما الشرطة على الاثر.

وأوضحت الشرطة ان هذا الاجراء الاستثنائى يشمل الغالبية الكبرى من فلسطينيى القدس الشرقية المحتلة غير المقيمين فى البلدة القديمة على ان يسمح بالدخول فقط خلال يومين للإسرائيليين والمقيمين فى البلدة القديمة والسياح واصحاب المحلات والتلاميذ.

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