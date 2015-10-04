استشهاد شاب فلسطينى ثانى فى القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطينى يدعى فادى سمير علون "19 عاما" من العيسوية، فجر اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب منطقة المصرارة فى محيط باب العامود بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا أكثر من عشر رصاصات تجاه الشاب الفلسطينى ما أدى لاستشهاده، بدعوى قيامه بطعن مستوطن إسرائيلى فى المنطقة.

كان الشاب الفلسطينى مهند شفيق حلبى "19 عاما" من مدينة البيرة، قد استشهد مساء أمس السبت، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص عليه، فى شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، بادعاء تنفيذه عملية طعن فى المكان.

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