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منها الجبنة البيضاء واللانشون.. أطعمة ما تديهاش لابنك وهو رايح المدرسة

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منها الجبنة البيضاء واللانشون.. أطعمة ما تديهاش لابنك وهو رايح المدرسة منها الجبنة البيضاء واللانشون.. أطعمة ما تديهاش لابنك وهو رايح المدرسة
مع بدء العام الدراسى تبدأ مشكلة ساندوتش المدرسة وما يتناوله أطفالنا خلال اليوم الدراسى، حيث يتجنب الكثير من الأطفال تناول الوجبات الغذائية الصحية التى تقوم الأم بإعطائها لهم ويفضلون أكل الشارع أو الوجبات السريعة، وعلى صعيد آخر نجد بعض الآباء الذين يهملون الاهتمام بنوعية الوجبات التى يعطونها للطفل.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: أنا أم لطفل عمره 8 سنوات، وأريد أن أتعرف على أنواع الأطعمة غير المحبب إعطائها للأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة؟

وفى هذا السياق، يجيب الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، مقدما بعض الأطعمة التى ينصح الآباء تجنب إعطائها للأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة، ومنها:

1- تجنب إعطائه "السندوتشات" التى تحتوى على الجبن الأبيض، لأنها سريعة الفساد ويمكنك إعطائه بعض الأنواع من الأجبان التى لا تفسد سريعا كالرومى والفلامنك والشيدر.

2- اللحوم المصنعة كاللانشون والبسطرمة والسوسيس والهوت دوج، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والألوان الصناعية التى تشكل خطرا كبيرا على صحة الأطفال وتضعف مناعتهم وتعرضهم للتسمم الغذائى.

3- إضافة المايونيز والكاتشب على "السندوتشات" الخاصة بطفلك يتسبب فى تعرضه للسمنة المفرطة، والتسمم الغذائى الناتج عن إضافة هذه المكونات التى تتعرض للفساد بسبب تغيرات الجو.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة الاهتمام بإعطاء طفلك الفواكه والعصائر الطبيعة المصنوعة فى المنزل والخضراوات.

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مصر 365