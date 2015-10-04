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حبس ممثل مصري لحيازته المخدرات

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حبس ممثل مصري لحيازته المخدرات حبس ممثل مصري لحيازته المخدرات

السبت 03-10-2015 15:55

أصدرت النيابة قراراً بحبس الممثل الشاب هيثم محمد أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية حيازة مخدّرات.

وكان هيثم قد قبض عليه أمس مع بعض أصدقائه أثناء تعاطيهم مخدّر الهيرويين، داخل إحدى السيارات. وبعد إجراءات تفتيش السيارة، عثر بداخلها على كميّة غير كبيرة من الهيرويين وأدوات مخصصة لتعاطي المخدرات، فتمّ اقتيادهم إلى نيابة حيّ القاهرة الجديدة، حيث استصدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وكان هيثم قد اشتهر في بدايته الفنية بتجسيده شخصية نجل الفنانة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، قبل أن تتوالى أدواره بعد ذلك، إلى أن قدّم شخصية شقيق الممثل عمرو سعد في مسلسل "شارع عبد العزيز".

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