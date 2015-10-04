كايتلين جينير: Kim لا تسمح لي بالخروج من دون "مكياج"

كشفت نجمة تلفزيون الواقع العالمية كايتلين جينير أنها لا تستطيع الخروج والتصرف على طبيعتها في أغلب الأحيان، خوفاً من نظرات العالم إليها.

جينير البالغة من العمر 65 عاماً، التي تحولت جنسياً إلى أنثى، قالت في حديث إلى صحيفة people الأمريكية إن Kim Kardashian لا تسمح لها بالخروج من المنزل من دون وضع مساحيق تجميل ومكياج على وجهها.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر يقيّد حريتها بعض الشيء، لفتت كايتلين إلى أنه ضروريّ، لأنها إذا ظهرت مرة واحدة بإطلالة غير مناسبة وغير أنيقة، فستنطبع هذه الصورة في ذاكرة مصوري الباباراتزي، وستنشر في الوسائل الإعلامية كافة، ليكتب كلّ منهم ما يحلو له.

وأثناء الحديث، أكدت جينير، التي ترفض زواج المثليين فكرياً، أن الشخص الذي يهتم لإطلالة Kim، يقدّم لها النصائح ويساعدها على الظهور بأبهى حلّة.

يُشار إلى أن كايتلين جينير، المعروفة بـ بروس جينير سابقاً، كانت قالت، في وقت سابق، إنها سعيدة بما هي عليه اليوم بعد التحول، على الرغم من قولها إنها تتألم جسدياً، وتجد أن العمليات عبارة عن جحيم اجتاح جسدها، ودفعت ثمنه الملايين.

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