بالصور: أجا كير تفوز بلقب ملكة جمال جنوب السودان 2015

فازت الشابة أجا كير بلقب ملكة جمال جنوب السودان لعام 2015، متفوقة على 12 متسابقة ممن خضعن لاختبارات عدّة، في مجالات ثقافية واجتماعية وسياسية، في إطار تباريهنّ على التاج.

كير البالغة من العمر 22 عاماً، حاصلة على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة ميثوديست الكينية، وتعمل منذ عامين موظفة في مكتب العلاقات العامة بوزارة البيئة القومية.

وقالت كير المنتيمة إلى قبيلة الدينكا، التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن القبلية السلبية، وعدم وجود فرص عمل للشباب والخريجين، هي من أكبر المشكلات في بلدها، الذي انفصل عن السودان قبل خمس سنوات، معتبرة أن الحياة من دون سلام لا تُطاق.

وبعد نيلها اللقب، أكدت الملكة أنها تعتزم القيام بعدة مشاريع تهدف إلى تشجيع الفتيات على التعليم، وإلى توعية النساء بشأن مخاطر مرض "الناسور" البولي، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المنظمات غير الحكومية والحكومية، لمساعدتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع.

يشار إلى أن أجا كير ستمثل بلادها في المسابقة النهائية لملكة جمال العالم، المقرر إجراؤها في الصين نهاية العام الجاري.

تاج الجمال.... هل دمّر بعض ملكات العالم؟