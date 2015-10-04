معجب متهور كاد أن يودي بحياة دنيا بوتازوت

تعرضت الممثلة المغربية دنيا بوطازوت، صباح يوم الجمعة، إلى حادث سير في نواحي مدينة مراكش، إذ انقلبت بها سيارتها برفقة والدتها متوجهة إلى بيت الممثلة فضيلة بنموسى.



الحادث حسب ما يروج وقع بسبب تعمد أحد الأشخاص مضايقة دنيا أثناء قيادتها سيارتها الرباعية الدفع، كما أنه وجّه إليها وابلاً من الكلمات المشينة والشتائم، الأمر الذي أدى إلى توترها وفقدانها السيطرة أثناء القيادة، وقد تم إلقاء

القبض على هذا الشخص الذي لم يكن سوى معجب متهور يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من أبناء أحد رجال الأعمال المعروفين في مدينة مراكش.