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معجب متهور كاد أن يودي بحياة دنيا بوتازوت

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معجب متهور كاد أن يودي بحياة دنيا بوتازوت معجب متهور كاد أن يودي بحياة دنيا بوتازوت

السبت 03-10-2015 21:49

تعرضت الممثلة المغربية دنيا بوطازوت، صباح يوم الجمعة، إلى حادث سير في نواحي مدينة مراكش، إذ انقلبت بها سيارتها برفقة والدتها متوجهة إلى بيت الممثلة فضيلة بنموسى.
 

الحادث حسب ما يروج وقع بسبب تعمد أحد الأشخاص مضايقة دنيا أثناء قيادتها سيارتها الرباعية الدفع، كما أنه وجّه إليها وابلاً من الكلمات المشينة والشتائم، الأمر الذي أدى إلى توترها وفقدانها السيطرة أثناء القيادة، وقد تم إلقاء

القبض على هذا الشخص الذي لم يكن سوى معجب متهور يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من أبناء أحد رجال الأعمال المعروفين في مدينة مراكش.

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سيدتي