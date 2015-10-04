جورج كلوني يعترف: أشعر وكأنني أحمق حين أتحدث إلى زوجتي

يبدو أن النجم العالمي جورج كلوني قد اعتاد فضح تفاصيل حياته الشخصية في الوسائل الإعلامية، على الرغم من انزعاج زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين من هذا الأمر.

فبعد أن أثار كلوني غضب أمل بتطرقه للحديث عن أمور متعلقة بحياتهما الزوجية وموضوع إنجاب الأطفال والغيرة، ها هو اليوم يكشف سراً جديداً عن علاقته بشريكة حياته.

جورج كلوني، الذي قصد مؤخّراً أحد مراكز الخصوبة مع أمل من أجل الإنجاب، قال:"في كثير من الأحيان، أشعر بأنني أحمق حين أتحدث إلى زوجتي... والأمر ليس جيد أبداً"، وفقاً لما نقلته صحيفة الـ daily mail البريطانية.

وأثناء الحديث، كشف كلوني عن أنه تخلّى عن بعض العادات بعد زواجه، قائلاً: "أعشق الحفاظ على عاداتي التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة، مثل تناول السوشي 4 مرات أسبوعياً، وهو مالم أستطع أن أحافظ عليه بعد زواجي".

يشار إلى أن جورج كلوني وأمل علم الدين احتفلا مؤخراً بذكرى زواجهما الأولى، وتوجّها إلى مطعمAsaneboالفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تناولا عشاءً رومنسياً في هذه المناسبة الخاصة.

هل تتسبّب جوليا روبرتس بانفصال جورج كلوني وأمل؟