بسبب زفاف ابنه الصحافيون غاضبون من عادل إمام

من جديد، عاد الجدل حول زفاف محمد نجل الفنان عادل إمام، حيث قام الممثل والمنتج شريف حلمي بمفاجأة الجمهور بإعلانه عبر حسابه في موقع "فيس بوك" أن محمد إمام عقد قرانه أمس، وتوجه إلبه مهنئاً.



هذا التصريح أثار غضب الصحافيين، خصوصاً وأن عادل إمام سبق وصرّح أن ابنه قد تزوج.



ولكن يبدو أن هذا التصريح جاء حتى ينهي الجدل القائم الذي أثاره الزفاف، وكثرة التكهنات حول هوية العروس، فاختار عادل إمام تمرير هذا التصريح المبطن، وبالفعل توقّف الحديث عن الزفاف وموعده منذ قرابة الشهر.

واللافت أن أنباء انتشرت لتؤكد أن الحفل كان من المزمع أن يقام أمس في فيلا الزعيم في منطقة المنصورية، إلا أن عادل فاجأ الحضور من الأهل والأقارب بتأجيل الحفل وعدم الاهتمام بحضورهم، حتى أنه لم يعلن سبب التأجيل.



"سيدتي" نت حاولت الاتصال بالزعيم لسؤاله عن حقيقة ما تردد، إلا أنه لم يرد على هاتفه.