ما قصدت شذى حسون بقولها: شواذ حثالة لبنان؟

فوجىء متابعو الفنانة شذى حسون بتغريدة غريبة لها جاء فيها "مساعدة الحلاق ليلى عاملة نفسة بتنتقد الحلاق واضح المسج وصلها هه جيالك يا ليلى انا قلتها لحمي مر و العين بالعين #مدفونة #شواذ #حثالة #لبنان".

وأضافت شذى "الكلام ابدا مو عن الهبلة مسكينة هاي بحفنة ليرات مستعدة تتكلم عن اَهلها .. الكلام عن الراس المدبرة التي سيحين قطفها قريبا".

التغريدة أثارت فضول متابعي شذى الذين يعرفون مدى حبّها للبنان، البلد الذي انطلقت من خلاله عبر برنامج "ستار أكاديمي" إلى النجوميّة، وعاشت فيه سنوات قدّمت فيها أهم أعمالها الفنية، وتساءلوا عمّا تقصده الفنانة من ربط اسم لبنان بالحثالة والشواذ.

شذى لم تتأخر في الرد، فقالت رداً على التساؤلات ومنعاً للتأويلات "الكلام واضح انو الناس هذولة من لبنان مع الاسف و ماكو اي تعميم لبنان في القلب و ما حد يقدر يقول غير هيك تحياتي".

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"سيدتي نت" علمت أنّ شذى كانت تقصد أمل حمادة، التي اشتهرت بمقولة "انقرضوا الرجال"، والتي لديها فيديوهات تنتقد فيها الفنانين بشدّة، مستخدمة أسلوباً بسيطاً جعلها منها مادّة دسمة لبرامج تلفزيونية ومقابلات صحفيّة تستضيفها لتشتم الفنانين.

وقد انتشر عبر أحد المواقع الإلكترونيّة فيديو لأمل وهي تنتقد الفنانين، وعندما سئلت عن شذى، تساءلت "من هي شذى هذه؟ لو كانت مهمّة لكنت عرفتها".

وقد أوضح مصدر خاص لـ"سيدتي نت"، أنّ هذا الموقع دأب على مهاجمة شذى باستمرار، بسبب إشكال شخصي، بعد أن قام صاحبه بالتوسّط لديها قبل سنة للغناء في حفلة مع المزين جو رعد الذي كان في بداية مشواره الغنائي، إلا أنّ إدارة أعمال الفنّانة رفضت أن تغنّي هذه الأخيرة مع جو.

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ولم يحمّل المصدر جو رعد مسؤولية الهجوم، رغم أنّ تغريدة شذى كانت تتهم أمل أنها مساعدة جو حين كتبت "مساعدة الحلاق"، خصوصاً أن أمل انتقدت كل الفنانين وأثنت على جو فحسب.

وقد أكدت شذى في تغريدتها أنّها ستردّ على هذا الهجوم المستمر بحزم دون أن تذكر ما إذا كانت ستقوم برفع قضية، خلالها قدومها إلى بيروت بعد أيام.

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