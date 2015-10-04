جامعة طنطا تنظم منتدى "تنمية إقليم دلتا النيل الأول" 10 أكتوبر الجارى

تنظم كلية العلوم بجامعة طنطا منتدى "تنمية إقليم دلتا النيل الأول" وذلك يوم 10 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، والأستاذ سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم رئيس الجامعة، أن المنتدى يهدف إلى المساهمة فى تنمية إقليم دلتا النيل وحل مشكلاته، وعرض الأفكار والأبحاث التطبيقية ذات الصلة، واستطلاع احتياجات ومشكلات بيئة دلتا النيل للأخذ بها عند صياغة الخطط البحثية والمشاركة المجتمعية للجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق فايد عميد كلية العلوم ورئيس المنتدى أن محاور المنتدى تدور حول البيئة والموارد الطبيعية وتدوير المخلفات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطبيقات الطبية والحيوية للمركبات الطبيعية والكيميائية، وتطبيقات النانو واستخدام البوليمرات، وتقييم خطورة المواد المستخدمة فى المنتجات الغذائية والصناعية.

وأضاف فايد أن المنتدى يقبل مخرجات المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بها وأبحاثهم التطبيقية سواء كانت تمثل نموذج أولى، أو نموذج مصنع يمكن تسويقه، أو فكرة فى حاجة للتطبيق، مما يساهم فى حل مشكلات المجتمع على المستوى المحلى والإقليمى.