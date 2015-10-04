اليوم..استئناف برديس وشاكيرا على حبسهما 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق

تنظر اليوم الأحد محكمة مستأنف العجوزة ثانى جلسات استئناف الراقصتين شاكيرا وبرديس على حكم حبسهما 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق.

كانت محكمة أول درجة بجنح العجوزة قد قضت بحبس المتهمتين 6 أشهر مع الشغل لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح.

كانت نيابة العجوزة قد واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون" و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرتا بالكليبين، ونفتا التُهَم المنسوبة إليهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس وشاكيرا، بالتحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وإيماءات جنسية تدعو للفسق.