نام خفيف.. عادات النوم الخاطئة ترفع فرص تعرضك بارتجاع المرىء

ارتجاع المرىء أو ما يعرف لدى البعض بالحموضة، من أكثر الأعراض المعوية شيوعا، وهناك العديد من الأسباب التى تساعد على رفع فرص الإصابة بمشاكل ارتجاع المرىء، تأتى على رأسها العادات الغذائية الخاطئة، كالإسراف فى تناول الطعام الدسم والحار والمتبل.

بجانب الأسباب السابقة يضيف استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير بطب قصر العينى الدكتور محمد أنور سليمان، يضيف سببا آخر قد يمثل عاملا مؤثرا فى رفع فرص الإصابة بأعراض ارتجاع المرىء وحرقان الصدر، وهى العادات الخاطئة فى النوم.

من أهم تلك العادات هى الإسراف فى تناول الطعام قبل النوم مباشرة، وخاصة تناول أنواع الطعام الدسم والحار، وينصح سليمان بتجنب تناول الطعام لفترة لا تقل عن ساعتين قبل النوم، وذلك للتأكد من كون المعدة قامت بعملية الهضم بشكل كامل، وهو ما يقلل من فرص التعرض لارتجاع العصارة الهضمية و الاصابة بحرقان الصدر والحموضة.

كما تعمل وضعية النوم على رفع فرص الإصابة بارتجاع المرىء، وخاصة أثناء الليل، وينصح أنور بالحرص على أن يكون مستوى الصدر والرقبة أعلى من مستوى البطن أثناء النوم، للحد من فرص ارتجاع العصارة الهضمية لأعلى المعدة منها الى الصدر.

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