أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم السويس: اليوم الأحد بدء الدراسة فى تعليم رياض الأطفال

Google+ Print
تعليم السويس: اليوم الأحد بدء الدراسة فى تعليم رياض الأطفال تعليم السويس: اليوم الأحد بدء الدراسة فى تعليم رياض الأطفال
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن بدء الدراسة للعام الدراسى الجديد فى تعليم رياض الأطفال اليوم الأحد فى نحو 368 قاعة تستقبل ما يقرب من 14720 طفلاً بالمدارس الحكومية والحكومية الرسمية للغات والمتميزة.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس استعداد كل القاعات لاستقبال الأطفال مناشداً أولياء الأمور التعاون مع الإدارات المدرسية ومعلمات رياض الأطفال لتنظيم عملية استقرار الأطفال داخل القاعات وعدم التدخل فى شأن عمل المعلمة داخل القاعة مشيراً إلى وجود معلمات رياض أطفال ذوات خبرة عالية فى العمل تم تعيينهم داخل القاعات واختيارهم وفق معايير محددة أهمها مؤهل التخصص والخبرة والممارسة.

ومن جانبها دعت سلمى الشاعر كل القيادات التعليمية وإدارات المتابعة إلى التواجد يومياً وحتى 12 ظهراً داخل المدارس مع بدء الطابور صباحاً لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية للحيلولة دون وجود أية مشكلات من شأنها أن تؤثر سلباً على انتظام اليوم الدراسى كما أكدت على ضرورة إقرار النظام وتطبيق اللائحة المدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365