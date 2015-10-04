تعليم السويس: اليوم الأحد بدء الدراسة فى تعليم رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن بدء الدراسة للعام الدراسى الجديد فى تعليم رياض الأطفال اليوم الأحد فى نحو 368 قاعة تستقبل ما يقرب من 14720 طفلاً بالمدارس الحكومية والحكومية الرسمية للغات والمتميزة.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس استعداد كل القاعات لاستقبال الأطفال مناشداً أولياء الأمور التعاون مع الإدارات المدرسية ومعلمات رياض الأطفال لتنظيم عملية استقرار الأطفال داخل القاعات وعدم التدخل فى شأن عمل المعلمة داخل القاعة مشيراً إلى وجود معلمات رياض أطفال ذوات خبرة عالية فى العمل تم تعيينهم داخل القاعات واختيارهم وفق معايير محددة أهمها مؤهل التخصص والخبرة والممارسة.

ومن جانبها دعت سلمى الشاعر كل القيادات التعليمية وإدارات المتابعة إلى التواجد يومياً وحتى 12 ظهراً داخل المدارس مع بدء الطابور صباحاً لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية للحيلولة دون وجود أية مشكلات من شأنها أن تؤثر سلباً على انتظام اليوم الدراسى كما أكدت على ضرورة إقرار النظام وتطبيق اللائحة المدرسة.