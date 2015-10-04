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مرشح برلمانى بالإسكندرية يخصص عربات تحمل صوره لإزالة القمامة من الشوارع

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خصص المرشح البرلمانى "على علبه"، عربات لإزالة القمامة من الشوارع والميادين بالإسكندرية، تحمل صورته وملصقات دعاية انتخابية وكتب عليها: "خدمة تطوعية".

كما خصص المرشح لودر لإزالة القمامة بمنطقة محطة والمنشية لرفع القمامة من جميع الدوائر بالإسكندرية.

يذكر أن المرشح يتنافس فى دائرة الرمل مستقلاً، وقدمت ضده عدة طعون تتهمه بالانتماء للحزب الوطنى المنحل وتورطه فى أكثر من قضية فساد، لكن المرشحين تنازلوا عن الطعون التى قدمت جميعها بالمحكمة الإدارية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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