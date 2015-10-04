سكان الامتداد العمرانى برأس البر يشتكون من تحويل المنطقة لمقلب قمامة

اشتكى سكان منطقة الامتداد العمرانى برأس البر بجوار نادى القوات المسلحة من انتشار مخلفات المبانى بالمنطقة على الطريق الرئيسى مباشرة، وكميات كبيرةمن القمامة، وأكد الأهالى أن المنطقة تحولت إلى مقلب قمامة تجلب الحيوانات الضالة والحشرات وتفسد جمال هذا المكان الساحر.

وأكد السيد المريح، أحد السكان، أن سيارات مجلس المدينة تقوم بإلقاء بقايا ومخلفات القمامة بهذه المنطقة، كما لا يوجد بالمنطقة بأكملها صندوق قمامة واحد.

وطالب الأهالى مسئولى الوحدة المحلية برأس البر، الاستجابة لشكواهم والقضاء على القمامة بهذه المنطقة وإعادة شكلها الجمالى.

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