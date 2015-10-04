عشان البلدى يوكل.. 5فوائد صحية لاستبدال العيش الأبيض بالبلدى الأسمر

البلدى يوكل، مقولة لا يمكن نكران صحتها، فهى دلالة واضحة على أن كل البلدى محبب ومفيد، وغيره من الطعام ضار.

ومن هنا نصحت الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية بضرورة أن يركز الشخص على تناول الطعام البلدي، خاصة ما يتعلق بالخبز البلدى الأسمر، والملىء بالردة المفيدة للغاية، ولا يحتوى على الدقيق الأبيض كنظيره الخبز الفاتح أو الأبيض.

وإذا ما استبدل الشخص الخبز الأبيض بالأسمر، جلب ذلك للجسم والصحة الكثير من الفوائد، وجنبه الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية، والتى تنتج عن تراكم كميات كبيرة ومنتظمة من الدقيق الأبيض، والذى ينصح بتجنبه تماما خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

- تجنب الشعور بالجوع الشديد حيث يزيد الخبز الأسمر من الشعور بالشبع

- تجنب الإصابة بالإمساك المزمن، لتسهيل الخبز الأسمر من الهضم والإخراج

>- تجنب الإصابة بالسمنة المفرطة الناتجة عن تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض

>- تجنب الإصابة بدهون الدم وارتفاع نسب الكوليسترول وتصلب الشرايين والجلطات بأنواعها

>- تجنب ارتفاع نسب السكر فى الدم للأصحاء والمرضى به على حد سواء