اليوم.. تكريم رواد فن السمسمية فى المهرجان الأول بالإسماعيلية

تنظم محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان الإسماعيلية الأول للسمسمية مساء اليوم تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

ويقام حفل الافتتاح على مسرح قصر الثقافة فى تمام الساعة الثامنة مساء بحضور اللواء يس طاهر والقيادات التنفيذية والشعبية والجمهور العاشق لفن السمسمية المهرجان من إخراج الفنان ماهر كمال ويدير المهرجان سيد فؤاد مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

>وقال سيد فؤاد مدير المهرجان انة سيتم تكريم رواد فن السمسية بمحافظات القناة الثلاثة ومنهم الكابتن غزالى قائد فرقة ولاد الأرض بالسويس واسم الشاعر الراحل حافظ الصادق شاعر فرقة الصامدين بالإسماعيلية والشاعر كامل عيد قائد فرقة ولاد البحر ببورسعيد وتكريم عدد من فنانى السمسية بالإسماعيلية منهم الفنان فوزى الجمل والفنان حسن سعد والفنان إبراهيم الوردانى والفنان يحيى مولر قائد فرقة الآلات الشعبية بالإسماعيلية والفنان محمد ميدا والفنان محمود السمان والفنان حسن العشرى من بورسعيد وحسن أبو صالح واسم الراحلين مرسى بركة وأحمد الوزيرى واسم الإعلامى الراحل محمود الشرقاوى بالقناة الرابعة.

وكشف مدير المهرجان عن أن فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة سوف تشارك فى تقديم عروض وفقرات فنية للسمسمية ومنها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية وفرقة الشباب والرياضة للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض أوبريت غنائى لتراث السمسمية لفرق الإسماعيلية وبورسعيد، والسويس، ووزارة الشباب والرياضة وسيتم تقديم عروض فى اليوم الثانى بمركز شباب الشيخ زايد ومدينة فايد.