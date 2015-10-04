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إصابة 4 عمال بحى غرب المنصورة فى حادث تصادم على الطريق الدائرى

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إصابة 4 عمال بحى غرب المنصورة فى حادث تصادم على الطريق الدائرى إصابة 4 عمال بحى غرب المنصورة فى حادث تصادم على الطريق الدائرى
أصيب أربعة عمال من حى غرب المنصورة بإصابات مختلفة بعد حادث تصادم على طريق "المنصورة - الدائرى" أمام محطة المياه.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بإصابة أربعة من العاملين بحى غرب المنصورة أثناء استقلالهم تروسيكل بعد انتهاء عملهم وتوجههم إلى منازلهم وبالقرب من محطة المياه اصطدموا بسيارة ملاكى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الدولى لتلقى العلاج، وتبين أن المصابين "ناجى زكى" 45 سنة، و"محمود رمضان مسعد" 45 سنة، و"مصطفى محمد حمد" 25 سنة، و"حمادة محمد حسن" 35 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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