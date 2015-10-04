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فلاحو الغربية يتحدون قرار المحافظ ويحرقون قش الأرز ليلاً

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فلاحو الغربية يتحدون قرار المحافظ ويحرقون قش الأرز ليلاً فلاحو الغربية يتحدون قرار المحافظ ويحرقون قش الأرز ليلاً
فى تحدٍ واضح وصريح لقرارات محافظ الغربية، أقدم الفلاحون على حرق قش الأرز ليلا ، دون اعتبار لقرارات المحافظ ومخالفات مديرية الزراعة، مما حول سماء محافظة الغربية لسحابة سوداء، وزادت حالات مرضى الربو وحساسية الصدرعلى المستشفيات.

وقال الدكتور سامح المكاوى، أحد المتضريين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السحابة السوداء تتسبب في زيادة حالات مرضى الصدر والربو والحساسية، ويتوافد علي المستشفيات العديد من الحالات مختنقة من جراء عمليات حرق قش الأرز، مطالبا المسئولين بزيادة التوعية ومعاقبة المخالفين.

كان السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة من إدارة شئون البيئة ورؤساء المدن والأحياء للمرور الدورى، ومتابعة أعمال اللجان المكلفة بالعمل الليلى لمنع حرق المخلفات الزراعية بالحقول وتكاتف جميع الأجهزة المعاونة للقضاء نهائيا على السحابة السوداء.

وأكد محافظ الغربية، فى تصريحات سابقة، أنه تم تحرير محاضر لعدد 90 حالة مخالفة حرق قش أرز ، وهو ما أدى لغضب الأهالى حيث إن حالات حرق قش الأرز تصل للآلاف والمساحة التى تم زراعتها أرز هذا العام بمحافظة الغربية تبلغ 108 آلاف و368 فدانا.

وأكد هاشم حسن، مهندس زراعى، أن الحالات التى تتعامل مع قش الأرز بالطرق العلمية، وتستجيب لمطالب البيئة لا تتجاوز 10 % من إجمالي مساحة الأرز بالمحافظة ما يعنى أن حالات حرق قش الأرز تصل لآلاف الحالات، مؤكدا ظهور السحابة السوداء بكثافة من جديد وفشل المسئولين فى القضاء عليها.

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مصر 365