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فوز قائمة "محمد فوزى" بانتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى المنصورة

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فوز قائمة "محمد فوزى" بانتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى المنصورة فوز قائمة "محمد فوزى" بانتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى المنصورة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى المنصورة فوز قائمة محمد فوزى الرئيس السابق للشعبة بالكامل، حيث فاز 21 مرشحا من أصل 42 مرشحا خاضوا الانتخابات على قائمتين الأولى برئاسة محمد فوزى، والثانية برئاسة محمد حسيب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالى ونائب الشعبة العامة على مستوى الجمهورية.

وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفرز الأوراق بعد انتهاء التصويت فى الساعة الثامنة مساء، وأعلنت اللجنة فوز قائمة محمد فوزى بالكامل، وهم حمد عبد الهادى وأشرف شعيب وإياد غيط وحاتم البقلى وحمادة أحمد على ورمضان حسين وعبد الجليل محمد عبد الجليل وعبد الباسط الشريف وعبد اللطيف حنيجل وعماد عبد المقصود وكامل المحجوب وليلى سعد الدين ومنى حسن الجمل ومحمد إبراهيم أبو المعاطى ومحمد فوزى عطية و محمد السيد البدوى ومحمد على شوالى ومحمد حماد صقرة ومحمد نادر سعدة وهيثم بكرى وياسر العفيفى.

ويذكر أن عدد الحضور بلغ 321 من أصل الجمعية 849، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 91.

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مصر 365