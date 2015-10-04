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بالصور..الأهالى يطالبون بإزالة القمامة من أسفل كوبرى العوايد بالإسكندرية

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بالصور..الأهالى يطالبون بإزالة القمامة من أسفل كوبرى العوايد بالإسكندرية بالصور..الأهالى يطالبون بإزالة القمامة من أسفل كوبرى العوايد بالإسكندرية
شكا أهالى منطقة العوايد غرب الإسكندرية من سوء حالة منطقة أسفل كوبرى العوايد، حيث أكد الأهالى أن المنطقة تعانى من تراكم مياه الصرف الصحى والقمامة، بالإضافة إلى ممارسة البلطجة وأعمال خارجة عن القانون بما يهدد حياة وأمن المواطنين بالمنطقة وطالبوا المسئولين بالتحرك وإزالة القمامة ومياه الصرف الصحى.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الجوهرى، مستشار محافظة الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن المحافظة سوف تنظم حملة لرفع القمامة ومخلفات الباعة الجائلين بمنطقة أسفل الكوبرى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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