بالصور.. مرشح للبرلمان ينظم متلقى لتوظيف الشباب بكفر الشيخ

أقام محمد عبد العليم سلام وشهرته علاء سلام المرشح لمجلس النواب دائرة مطوبس فوه بكفر الشيخ، ملتقى توظيفى، حضره عدد من الشباب والأهالى بمطوبس وقراها.

وأكد علاء سلام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أقام أربع ملتقيات سابقة بمدينة فوه لتوظيف الشباب فى شركات خاصة، وأسفرت عن توظيف 1604شباب من شباب فوه ودسوق وأبو غنيمة ومن المحمودية من أنحاء الدائرة.

وأشار سلام إلى أنه يتلقى طلبات الراغبين من الشباب التوظيف فى القطاع الخاص بمقره الانتخابى بمدينة فوه، مؤكداً أن مساعدته للشباب فى توفير فرصة عمل لم تكن وليدة اليوم ولكنها منذ سنوات وهذه أول مرحلة من مراحل محاربة البطالة فى دائرة مطوبس وفوه.



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