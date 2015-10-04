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اختيار مكتب استشارى يابانى لتنفيذ المرحلة الأولى بالخط الرابع لـ"المترو"

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اختيار مكتب استشارى يابانى لتنفيذ المرحلة الأولى بالخط الرابع لـ"المترو" اختيار مكتب استشارى يابانى لتنفيذ المرحلة الأولى بالخط الرابع لـ"المترو"
أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، اختيار مكتب استشارى يابانى لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق المار بشارع الهرم، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المرحلة التى تمتد بطول بطول 19 كم وعدد 17 محطة.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة اختارت مكتب استشارى يابانى وتنهى حاليا مفاوضاتها لحفر وتنفيذ هذه المرحلة بمبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر بفائدة 0.2% وفترة سماح 10 سنوات، وذلك حول شروط التمويل.

وأضاف المصدر: "هذه المرحلة تمتد من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى علـــى حدود مدينة 6 أكتوبر مــــروراً بمنطقة حــدائق الأهرام ثم المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ويمتد بعد ذلك إلى محطــة المـلك الصالـــح للمــترو ليتقاطــع مــع الخــط الأول للمترو مارا حتى محطة الفسطاط".


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