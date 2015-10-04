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جابر نصار معلقا على استثناءات التنسيق: "وقفت وحيدا والباقون وافقوا صراحة"

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جابر نصار معلقا على استثناءات التنسيق: "وقفت وحيدا والباقون وافقوا صراحة" جابر نصار معلقا على استثناءات التنسيق: "وقفت وحيدا والباقون وافقوا صراحة"
علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على القول بأنه لم يقف بمفرده ضد وزير التعليم العالى السابق بخصوص استثناءات التنسيق، قائلا: "أتمنى أن من يتخذ موقفا يتحلى بالشجاعة إذا كان هذا الموقف خطأ أن يعترف به، أما تمييع المواقف هذه مسألة لا أقبلها ولا تعنينى والأمر كان واضحا للغاية وقلت إنه إذا كان هناك كلمة زائدة عما قلته بهذا الموضوع فأنا أتقدم باستقالتى من الجامعة".

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "جابر نصار وقف وحيدا وهذه مسألة لا جدال فيها والباقون وافقوا صراحة والنقاش كان محتدا وحاميا ومن يقل إنه لم يسمع فإن هذا غير صحيح، والجامعة الوحيدة التى رفضت هذه الاستثناءات منذ العام الماضى هى جامعة القاهرة والمسألة أثيرت لأن الحالة المقصودة لم يستطيعون إلحاقها بجامعة أخرى لوجود العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن المسألة ليست انتصارا شخصيا، قائلا: "عندما ناقشنا الموضوع بالمجلس الأعلى للجامعات لم نكن نعلم الغيب".


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