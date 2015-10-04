الأهلاوية يستعدون لمباراة أورلاندو بالكونفدرالية بهاشتاجين يتصدران "تويتر"

بدأت جماهير النادى الأهلى استعداداتها، لدعم الفريق فى مباراته الهامة أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، غداً الأحد، فى إياب قبل نهائى البطولة الكونفدرالية الأفريقية، إذ دشن جمهور الأهلى هاشتاجين تصدرت قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لدعم الشياطين الحمر فى مهمتهم.

وتداول مشجعى "الأحمر" العبارات التشجيعية المعروفة لفريق النادى الأهلى، فيما جاءت بعض التغريدات الداعمة من مشجعى فريق نادى الزمالك عقب خروج فريقهم من ذات البطولة بعد أداء مشرف أمام فريق النجم الساحلى.



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