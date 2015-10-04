أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التحالف الجمهورى": محمد غنيم يدعمنا وسنفاجئ الجميع فى الانتخابات

Google+ Print
"التحالف الجمهورى": محمد غنيم يدعمنا وسنفاجئ الجميع فى الانتخابات "التحالف الجمهورى": محمد غنيم يدعمنا وسنفاجئ الجميع فى الانتخابات
عقد التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، مساء أمس السبت، اجتماعا مغلقا استمر لعدة ساعات، برئاسة المستشارة تهانى الجبالى وبحضور أعضاء القائمة الاحتياطيين والأساسيين.

وكشفت المستشارة تهانى الجبالى، عن تفاصيل الاجتماع وأكدت أن القائمة ناقشت الحملة الانتخابية الخاصة بالقائمة وكافة الاستعدادات الخاصة بملف التجهيز والإعداد لخطة الدعاية والحملة الانتخابية بصفة عامة.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد غنيم، أعلن دعمه الكامل لقائمة التحالف الجمهورى خلال المنافسة على قطاع القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن اللواء مصطفى كمال الدين حسين أحد قادة ثورة يوليو حضر الاجتماع لدعم القائمة.

وأشارت الجبالى إلى أن عميد الجالية فى استراليا يؤيد التحالف الجمهورى، بما يعنى أن الجالية هناك ستدعم جهودنا خلال الفترة المقبلة 11 من قادة الطرق الصوفية، مضيفة: "نراهن على كل المحافظات والشعب المصرى وسنفاجئ الجميع بأساليب جديدة فى الدعاية وأشياء تفتقدها الحياة السياسية".

وأكدت الجبالى، أن هناك كثيرا من المرشحين على الفردى تواصلوا مع التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية لبحث التنسيق والدعم المتبادل ولكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن.


>اجتماع مغلق اليوم لقائمة "التحالف الجمهورى"لمناقشة التحديات بالانتخابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365