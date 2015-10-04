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"المصرية لنقل الكهرباء":نستعد لمواجهة صيف 2016 بخطة تتكلف 5.6 مليار جنيه

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"المصرية لنقل الكهرباء":نستعد لمواجهة صيف 2016 بخطة تتكلف 5.6 مليار جنيه "المصرية لنقل الكهرباء":نستعد لمواجهة صيف 2016 بخطة تتكلف 5.6 مليار جنيه
أكد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة تتخذ الإجراءات القانونية بناءً على تقارير الجهات الأمنية وفقًا للقانون، للتعامل مع مثيرى الشغب بالقطاع.

وأضاف عبد الرحيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتهاون مع أى شخص يثبت تورطه فى أعمال تخريبية ضد قطاع الكهرباء مهما بلغت أهمية منصبه، وغير مسموح بتواجد أى شخص يعكر صفو استمرار العمل.

وقال، إن الشركة تستعد لـمواجهة صيف 2016 من خلال خطة بتكلفة تصل إلى 5 مليارات و600 مليون جنيه.

وأشار عبد الرحيم، إلى أنه سيتم إدخال تكنولوجيا جديدة تسمى تحسين جهود الشبكة؛ وهى معوضات القدرة غير الفعالة، والتى تعمل على تحسين جهود الشبكة، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنز وهيئة الطاقة الفرنسية، والتى ستقوم بدراسات المشروع، ومن المقرر أن تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.


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