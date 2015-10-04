أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد العمال يحشد لـ"حسين مجاور" بدائرة المعادى.. ويؤكد: ندعم "فى حب مصر"

Google+ Print
اتحاد العمال يحشد لـ"حسين مجاور" بدائرة المعادى.. ويؤكد: ندعم "فى حب مصر" اتحاد العمال يحشد لـ"حسين مجاور" بدائرة المعادى.. ويؤكد: ندعم "فى حب مصر"
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال ، حشد الأصوات فى انتخابات مجلس النواب القادمة، فى دائرة المعادى وطرة لصالح حسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد، وعقد الاتحاد اجتماعا للتنسيق لدعمه بحشد الأصوات وتوفير وسائل نقل للجان الانتخابية من مواقع العمل المختلفة لتسهيل الإدلاء بالأصوات.

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد العام سيدعم حسين مجاور رئيس الاتحاد السابق فى الانتخابات البرلمانية، وتتم اجتماعات واتصالات مع مسئولى الاتحاد المحلى والنقابات العامة المتواجد عمالها بهذه الدائرة الانتخابية لتحفيز اللجان النقابية بالشركات على دعم "مجاور"، مؤكدًا انه أحد كوادر الاتحاد العام ولا يمكن تجاهل دوره فى الحركة العمالية حتى لو ابتعد عنها ظاهريا لكنه فاعل فى النشاط العمالى ولا يبخل بتقديم المشورة للقيادات الحالية.

من جانبه، أكد حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة السابق بمجلس الشعب، أنه لم يطلب من الاتحاد العام دعمه ولن يطلب، لكن كل سعى من زملاءه السابقين يصب فى مصلحة الحركة العمالية التى تحتاج لتعديل عدد من التشريعات التى تمس العاملين، لافتًا إلى أن تصريحات "جبالى المراغى" تنم عن العنصر الطيب داخل الحركة العمالية.

من ناحية أخرى، أوضح جبالى المراغى، أن قيادات الاتحاد العام يعقدون اجتماعات فى الاتحادات العمالية فى كل محافظة لتوفير وسائل نقل للجان الانتخابية، موضحًا أن الاتحاد العام بلغ عدد مرشحيه الرسميين فى النقابات العامة 35 مرشح منهم 5 ضمن قائمة "فى حب مصر"، بينما البقية بنظام الفردى، نافيا انضمام قيادات الاتحاد أو بقية المنتمين للتنظيم النقابى بالاتحاد ونقابات العامة والفرعية لأى قائمة بخلاف "فى حب مصر".

موضوعات متعلقة..
>الأحزاب تستغل ذكرى 6 أكتوبر للتواصل مع الناخبين.. المصريين الأحرار: نحتفل بالاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والعبور.. المؤتمر: احتفالاتنا لن تكون من خلال فعليات محدودة وستمتد بجميع الدوائر الانتخابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر