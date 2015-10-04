اتحاد العمال يحشد لـ"حسين مجاور" بدائرة المعادى.. ويؤكد: ندعم "فى حب مصر"

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، حشد الأصوات فى انتخابات مجلس النواب القادمة، فى دائرة المعادى وطرة لصالح حسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد، وعقد الاتحاد اجتماعا للتنسيق لدعمه بحشد الأصوات وتوفير وسائل نقل للجان الانتخابية من مواقع العمل المختلفة لتسهيل الإدلاء بالأصوات.

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد العام سيدعم حسين مجاور رئيس الاتحاد السابق فى الانتخابات البرلمانية، وتتم اجتماعات واتصالات مع مسئولى الاتحاد المحلى والنقابات العامة المتواجد عمالها بهذه الدائرة الانتخابية لتحفيز اللجان النقابية بالشركات على دعم "مجاور"، مؤكدًا انه أحد كوادر الاتحاد العام ولا يمكن تجاهل دوره فى الحركة العمالية حتى لو ابتعد عنها ظاهريا لكنه فاعل فى النشاط العمالى ولا يبخل بتقديم المشورة للقيادات الحالية.

من جانبه، أكد حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة السابق بمجلس الشعب، أنه لم يطلب من الاتحاد العام دعمه ولن يطلب، لكن كل سعى من زملاءه السابقين يصب فى مصلحة الحركة العمالية التى تحتاج لتعديل عدد من التشريعات التى تمس العاملين، لافتًا إلى أن تصريحات "جبالى المراغى" تنم عن العنصر الطيب داخل الحركة العمالية.

من ناحية أخرى، أوضح جبالى المراغى، أن قيادات الاتحاد العام يعقدون اجتماعات فى الاتحادات العمالية فى كل محافظة لتوفير وسائل نقل للجان الانتخابية، موضحًا أن الاتحاد العام بلغ عدد مرشحيه الرسميين فى النقابات العامة 35 مرشح منهم 5 ضمن قائمة "فى حب مصر"، بينما البقية بنظام الفردى، نافيا انضمام قيادات الاتحاد أو بقية المنتمين للتنظيم النقابى بالاتحاد ونقابات العامة والفرعية لأى قائمة بخلاف "فى حب مصر".

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