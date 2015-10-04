لتحسين حالتك النفسية احرص على البلح واللبن فى وجبة فطارك

الشعور بالسعادة وتحسن الحالة النفسية العامة أحد الأشياء الهامة والضرورية التى ينبغى على جميع الأشخاص أن يحرصوا عليها لتحسين حالتهم المزاجية ومن أهم هذه العناصر تناول بعض الأطعمة التى تعمل على رفع إفراز هرمون السيروتونين المسئول على الإحساس بالسعادة.

وحول ذلك يقول دكتور سيد حماد أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بالمعهد القومى للتغذية، إن هناك علاقة قوية بين النظام الغذائى الذى يتناوله الأشخاص بين الحالة المزاجية لهم حيث يساهم تناول بعض الاغذية مثل الألبان ومنتجاتها وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية على تحسين كفاءة الجهاز العصبى، وبالتالى يقلل التوتر والانفعال.

ويستكمل د. حماد قائلا: "يجب على الأشخاص الاهتمام بأن تتضمن جميع وجبات الطعام وجود بعض الخضراوات والفواكه كما يفضل أن تكون بوجبة الإفطار فعلى سبيل المثال تناول ثمرة أو اثنين من البلح نظرا لاحتوائه على الحمض الأمينى الذى يساعد على زيادة هرمون السيروتونين الذى يطلق عليه هرمون السعادة.

>واضاف د. حماد يجب على الأشخاص الابتعاد والإقلال من تناول الأطعمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون نظرا لأنها بدروها تساهم فى خفض مستوى السيروتونين بالجسم.

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