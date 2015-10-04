دكتور يزور عقد زواج بعد وقوعه فى حب زميلته المعيدة ويطلبها لـ"بيت الطاعة"

أقامت "نوراة.غ" دعوى بطلان عقد زواج أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد "طاهر.خ"، وطالبت فيها إثبات تزويره عقد زواج منها وإدعائه أمام معارفهم بأنهم تزوجا عرفيا، وطالبت بإثبات مرضه النفسى وملاحقته والتى كانت قد أثبتتها بعدة محاضر ضده .

وتابعت الشابة، التى تبلغ من العمر ٢٨ عامًا بدعواها التى حملت رقم ١٧٩٠ لسنة ٢٠١٥: منذ أن رانى وهو يتحرش بى صراحة دون أن يستحى ورغم تقدمه لخطبتى ورفضى مرات عديدة إلا أنه لم يتركنى فى حالى وكان يتصرف بطريقة صبيانية، رغم منصبه الذى من المفترض أنه يجعله يتعامل بوقار.

وأكملت: بعد أن يئست منه فى أن يتركنى فى حالى حاولت أن أقنعه بصورة أخرى وقلت له بأننى على علاقة حب بآخر، ولكنه للأسف قابل هذا بجنون وقرر أن يهددنى ولاحقنى فى كل مكان، ووقتها لم أجد أمامى وسيلة إلا اتهامه فى قسم الشرطة ببلاغات عديدة حتى يتركنى ويمتنع عن الفضائح الذى يتسبب لى بها.

واستكملت أمام محكمة الأسرة تشتكى ما أصابها: فوجئت بعد شهرين بمحضر يأتى إلى منزلى ومعه دعوى ويطلب منى تسلمها ووقتها انهرت وفقدت الوعى من هول الصدمة بعد أن رأيت ما فيها وطلبه لى فى بيت الطاعة ونشوزى وأنا فى الأصل بكر راشد لم يسبق لى الزواج.

وتابعت: حاولت أن أتحدث معه ولكنه كان بالفعل مريضًا فضحنى وأشاع وسط كل معارفى زواجى عرفيًا منه خلافًا للحقيقة، ووجدت نفسى بين ليله وضحاها متزوجة ويعلم الله أنه مزور ومريض نفسى، وهو ما أحاول إثباته حتى الآن.