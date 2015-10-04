إصابة 6 ركاب بعد انقلاب "ميكروباص" داخل مصرف بالدقهلية

أصيب ستة مواطنين، منذ قليل، بإصابات مختلفة بعد انقلاب ميكروباص داخل مصرف بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بإصابة 6 ركاب بإصابات مختلفة بعد انقلاب ميكروباص، كانوا يستقلونه على طريق المنصورة طلخا أمام قرية دميرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين سقوط الميكروباص داخل مصرف أمام القرية نتيجة اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طلخا العام، لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة.

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