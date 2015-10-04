اليوم.. نظر الاستئناف على براءة الضابط فهمى بهجت من تهمة تسهيل الدعارة

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، الاستئناف المقدم من نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمود عابدين، على براءة الضابط فهمى بهجت، المتهم بتسهيل أعمال الدعارة.

وكانت المحكمة قد أجلت فى جلستها الماضية نظر الاستئناف لجلسة اليوم لإعلان المتهمة سماء جمال السيد.

كانت مباحث مكافحة جرائم الآداب ألقت القبض على الضابط بتهمة تسهيل الدعارة وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، كما ألقت القبض على فتاة وشاب بتهمة ممارسة الدعارة.

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