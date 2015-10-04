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المرور يضبط 591 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 591 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 591 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 591 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 145 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 136 مخالفة مرورية بالقاهرة، و24 مخالفة مرورية بالجيزة، 186 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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