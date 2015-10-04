مستشفى المؤسس بمكة المكرمة يجري ٢٠١ عملية جراحية في الحج

أجرى مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة خلال موسم الحج ٢٠١ عملية جراحية مختلفة، و١٤٥٣ جلسة غسيل كلى، إلى جانب ٦٤٦ جلسة علاج طبيعي، علاوة على ١٢٢٤٢٩ فحصاً مخبرياً كيميائياً شكلياً وجرثومياً، بالإضافة إلى ٤٥٣٧ فحصاً بالأشعة.

وأكد د. هاني بحيري مدير المستشفى أنه تم خلال موسم الحج المنصرم استقبال ٤١٨٢ مريضاً عبر قسم الطوارئ و١٣٢٤٤ مريضاً في قسم العيادات الخارجية، كما تم إجراء عملية تنظير للجهاز الهضمي لعدد ٧٣ مريضاً.

وأضاف أن المستشفى بدعم كامل من وزير الصحة م. خالد الفالح، ومتابعة مستمرة من د. مصطفى بلجون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عمل ويعمل بجهود مقدمي الخدمة من أطباء وممرضين وإداريين وفنيين على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمراجعين من المواطنين، وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن.

ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر أحد أهم المستشفيات في العاصمة المقدسة، إذ يخدم شريحة كبيرة من أهالي مكة المكرمة، ويستقبل في كل عام أعداداً كبيرة من المعتمرين والحجاج نظراً لموقعه وقربه من الحرم المكي الشريف.

وقد دشن المستشفى قبل أشهر البرج الطبي الجديد الذي أنشئ بسعة ٣٠٠ سرير شاملاً جميع التخصصات الطبية وفق معايير الجودة والاعتماد من الجهات المختصة، ويتكون المبنى الجديد من بدروم ودور أرضي وخمسة طوابق، تشمل تسعة غرف عمليات كبرى، منها ثلاثة رقمية، وتضم ٣٠ سرير عناية مركزة.