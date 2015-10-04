ترتيبات جديدة لمدارس الشريط الحدودي

جازان - أنور خواجي

اعتمدت اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المدارس المعلقة في الشريط الحدودي برئاسة مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عودة المدارس الحدودية المغلقة بخارطة واسعة من خيارات الدراسة والتعليم المباشر لكل من البنين والبنات ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستتم التوأمة والدمج بين عددٍ من المدارس للدراسة صباحا، وستعتمد الدراسة المسائية لعدد آخر قليلٍ من المدارس التي رأت اللجنة مناسبة ذلك لظروفها علما أن الدراسة المسائية ستبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الرابعة مساءً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بحيث ينتقل معلمو وطلاب المدرسة الواقعة في الشريط الحدودي إلى المدارس المستضيفة وفق الجدول الدراسي المعد من اللجنة المكلفة بذلك والمنشور على موقع إدارة التعليم. من جانبه نوه مدير مكتب التعليم بمحافظة الداير محمد جابر المالكي بأن البدائل الإلكترونية التعليمية ستغطي اليومين المتبقيين في المدارس الحدودية بسبب تقليص اليوم الدراسي في المدارس المستضيفة. هذا وقد أكد مدير التعليم أن توجيهات الوزارة المستمدة من توجيهات حكومة المملكة تؤكد ضرورة توفير أجواء تعليمية آمنة ومناسبة لجميع منسوبي وطلاب هذه المدارس وهذا ما عملت عليه إدارة التعليم والفرق المشكّلة لذلك. وأضاف أنه تم توجيه الفرق المختصة لزيارة هذه المدارس والوقوف على احتياجاتها ودعمها بكل ما يضمن أداء الخدمة التعليمية في أنسب وأفضل صورة ممكنة قبل بداية استقبال المدارس المحولة إليها متمنياً للجميع عاما حافلا بالتوفيق والنجاح.