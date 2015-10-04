رصد ومتابعة أعمال الجوازات إعلامياً

أعد فريق إعلامي من التلفزيون والإذاعات السعودية ونفذ عددا من البرامج المتنوعة لرصد واستقبال ححاج بيت الله الحرام في جميع المنافذ الدولية، ووثق فريق عمل الإعلامي من المديرية العامة للجوازات، وعدد من مراسلي الإذاعات المحلية، جهود الجوازات في المنافذ الدولية.

وأشار رئيس فريق العمل ومعد البرامج أحمد آل مجثلّ الغامدي إلى أن فكرة البرنامج تقوم على رصد ومتابعة وتوثيق جهود رجال الجوازات في كافة منافذ المملكة الدولية، وبثها إذاعياً وتلفزيونياً ضمن فريق عمل مشترك بين المديرية العامة للجوازات وهيئة الإذاعة والتلفزيون الممثلة في قناة الاخبارية.

ويصور البرنامج ويخرجه الشاب المبدع هشام الصالح، وتنسيق ومتابعة الزميلين ظافر الجميري وموسى الزايدي، وقد بدأ إنتاج برنامج "الجوازات في خدمتهم" وبث حلقات منه، وسيستمر عرضه حتى الثامن من الشهر، ومن ثم يعاود البث بعد انتهاء موسم الحج في حلقات عن مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم.

وأكد الغامدي دعم مدير عام القطاع اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لهذا العمل الإعلامي بكل ما يحتاجه من كوادر بشرية وآلية وتوجيه كافة الإدارات بتسهيل مهمة العمل، واختتم حديثة مشيداً بحرص ومتابعة مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد في أن تقدم الجوازات صورة حضارية تعكس واقع الحال في خدمة ضيوف الرحمن.