بلدية ظلم تزيل اعتداءات على أراض حكومية

ظلم - محمد بن حراص

أزالت بلدية ظلم ممثلة بقسم التعديات إحداثات شمال مخطط رقم ٢ بظلم.

صرح بذلك رئيس البلدية حطاب بن سعيد السبيعي، الذي اوضح ان عملية الإزالة شملت احداثات عشوائية وغرفة، مؤكداً أن تلك التعديات التي تم إزالتها مثلت اعتداء على الأراضي الحكومية البيضاء. وأكد السبيعي أن البلدية سوف تواصل عمل المتابعة وتنفيذ الازالات لكل من يعتدي على أرض لا يملكها بوثيقة رسمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة للمساءلة لتطبيق النظام بحقهم، حسب توجيهات امين امانة الطائف م. محمد المخرج.