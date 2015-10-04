الكشافة تستخدم تقنية الخرائط الرقمية لإرشاد الحجاج

تستخدم جمعية الكشافة العربية السعودية تقنية الخرائط الرقمية والملونة لإرشاد الحجاج التائهين في المدينة المنورة.

ويبادر الجوالة والكشافة الذين يواصلون مهامهم الكشفية التطوعية للفترة الموسمية الثانية بالمدينة المنورة بتزويد الحجاج بخريطة إرشادية واضحة المعالم ترشدهم إلى مقر سكنهم خلال فترة زيارتهم هذه الأيام للمسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، وزيارة المآثر والمواقع الإسلامية والتاريخية بعد أن منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج.

ويأتي استخدام الخرائط في مواقع الخدمة المنتشرة في محيط المسجد النبوي لتساهم في خدمة التائهين وكبار السن من الحجاج وتتضمن الخريطة الرقمية مواقع الجهات والمساجد التاريخية والفنادق والمراكز الصحية والطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والمراكز التجارية وغيرها.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لجمعية الكشافة وجميع الجهات العاملة في الحج لما يجدونه من خدمات جليلة.

بدوره، نوه محمد الجهني قائد المعسكر الكشفي بأداء الكشافة وتقديمهم أفضل الخدمات للحجاج بالتنسيق المسبق مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن مهامهم تتمثل في إرشاد التائهين والتواجد في ساحات المسجد النبوي الشريف للمساهمة في تنظيم الحجاج من زوار المدينة وتقديم الخدمات التطوعية والمساعدة والعون لهم، إضافة إلى المشاركة مع المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي وتنظيم مرور المشاة من وإلى الحرم، وكذلك خدمة إيصال الحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة باليدين أو عربات الغولف.