«الغذاء والدواء» تفتش 60 صيدلية وتضبط 1479 مستحضراً مخالفاً

كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها الرقابية على الصيدليات ومستودعات تخزين الأدوية خلال إجازة عيد الأضحى، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص والتخزين، وضبطت مئات المستحضرات المخالفة في صيدليات بالرياض وجدة والدمام، كما أغلقت مستودعاً غير مرخص ولا يصلح لتخزين الأدوية.

وأوضحت الهيئة أن المفتشين تفقدوا 60 صيدلية في الرياض وجدة والدمام خلال خمسة أيام من الإجازة، وضبطوا 1479 مستحضراً دوائياً منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الهيئة، منها 1181 مستحضراً في تسع صيدليات بالرياض، و157 مستحضراً في خمس صيدليات بجدة، و141 مستحضراً في ست صيدليات بالدمام، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تفوق 381 ألف ريال.

ولفتت إلى أنها سجلت مخالفات بحق الصيدليات التي تبيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وصادرت الكميات المضبوطة لإتلافها.

وأضافت الهيئة أن مفتشيها كشفوا مستودعاً في الرياض غير صالح لتخزين الأدوية وغير مرخص، وصادروا منه مستحضرات صيدلانية غير مسجلة أو منتهية الصلاحية، ومواد أولية منتهية الصلاحية تستخدم في التركيبات الدوائية، وكميات من الأدوية مخزنة في ظروف سيئة، وجرى إغلاق المستودع ومصادرة المضبوطات.

وتطرقت إلى أن الحملات التفتيشية أسهمت كذلك في ضبط سيارات مخالفة غير مهيأة لنقل الأدوية والمستحضرات الطبية في الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضبطت مؤخراً مستودعاً غير مرخص لتخزين الأدوية بمدينة الرياض، أُنشئ في موقف سيارات بناية سكنية، ويفتقد إلى الشروط اللازمة لحفظ الأدوية.