اليحيى يتفقد أعمال الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتابع خلالها سير العمل وفقاً لخطة المغادرة التي تنفذها المديرية العامة للجوازات في موسم الحج.

وحث اللواء اليحيى منسوبي جوازات المطار في صالات الحجاج بذل الجهد والعمل والحرص على إنهاء إجراءات الحجاج المغادرين بكل يسر وسهولة والدقة في العمل بما يعكس حسن الاستقبال الذي حظي به ضيوف الرحمن أثناء قدومهم وحتى مغادرتهم لبلدانهم بعد أن منّ الله عليهم بحج مبرور وسعي مشكور.

من جهة اخرى، نفذت المديرية العامة للجوازات خطة المرحلة الثانية والتي تعنى بتفويج الحجاج، حيث تعمل المديرية على تسهيل إجراءات سفرهم في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية بعد ان سخرت جميع إمكاناتها وطاقاتها الآلية والبشرية لتنفيذ هذه المرحلة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء اجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

والجوازات تدعو حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج البلاد إلى التقيّد بمواعيد رحلات مغادرتهم وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة والمدوّن بتأشيرة الحج القادمين بموجبها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والمساءلة فالتعليمات لا تجيز للقادم للحج أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما انه يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

والمديرية تؤكد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية وأنه يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء فريضة الحج بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم، كما يحظر إيواء الحجاج المتأخرين عن المغادرة أو تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية.

ايضا حثت الجوازات الشركات والمؤسسات الخاصة بخدمات الحج على سرعة العمل في تفويج الحجاج التابعين لهم بالمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة لإقامتهم ومتابعة الحجاج المنومين في المستشفيات والمتوفين التابعين لحملاتهم والتأكد من خروجهم من المستشفى ومغادرتهم البلاد، كما أكدت على أهمية سرعة الإبلاغ عن الحجاج المتأخرين عن المغادرة حتى لا يتعرضوا للعقوبة.