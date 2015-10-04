سورية تضع خمسة توائم في الرياض

في حالة نادرة وضعت سيدة سورية مقيمة بمدينة الرياض خمسة توائم اثنان منهم ذكور وثلاث إناث خلال عملية ولادة قيصرية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وأوضحت د. فائزة المطيري رئيسة قسم النساء والولادة التي أشرفت على عملية ولادة التوائم الخمسة أن المستشفى استقبل السيدة (32 عاماً)، وهي ربة منزل وتقيم بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع السكر بالدم، وتم تنويمها بسبب تقدم حالة السكري من الدرجة الأولى، علماً أن المريضة سبق وأن أجريت لها عمليه ربط عنق الرحم بالمستشفى في الشهر الثالث. وأضافت د. المطيري أن السيدة وضعت تحت الملاحظة ومن ثم تم إجراء عملية الولادة التي استغرقت نصف ساعة، فيما نقل الخمسة توائم إلى حضانات العناية المركزة. من جهته أفاد د. عادل عبدالله استشاري حديثي الولادة ورئيس قسم الأطفال أن أربعة منهم تم إزالة أجهزة التنفس الصناعي وحالتهم مستقرة في الحضانة ويتنفسون بطريقه عادية ولا يحتاجون إلى أي مساعدة تنفسية ويتغذون عن طريق أنبوب تغذية بالإضافة إلى التغذية الوريدية، أما بالنسبة للطفل الخامس فقد ولد وبه قناة شريانية مفتوحة بين الشريان الرئوي والشريان الأورطي، وكانت كبيرة حسب تقرير الموجات فوق الصوتية على القلب، وهذا الطفل تحديداً كان يعانى من عدم اكتمال نمو الرئتين وتم إعطاؤه الأدوية اللازمة لاكتمال نمو الرئتين ثم أعطي عقارا لغلق القناة الشريانية مع احتمال الحاجة للتدخل الجراحي، لكنه أصيب بعد 22 ساعة بنزيف رئوي وتوفي على إثره.