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اشتباكات بين الأمن التونسى ومحتجين اثر وفاة شخصين بسيارة الحرس الوطنى

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اشتباكات بين الأمن التونسى ومحتجين اثر وفاة شخصين بسيارة الحرس الوطنى اشتباكات بين الأمن التونسى ومحتجين اثر وفاة شخصين بسيارة الحرس الوطنى
شهدت مدينة جرجيس التونسية اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن على اثر وفاة شخصين بسيارة تابعة للحرس الوطنى الليلة، بعد اصطدمها بدراجة نارية، حيث انتقل أهالى الضحيتين إلى قسم الشرطة للاحتجاج ورشق الحجارة على الوحدات الأمنية التى استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقال المتحدث الإعلامى باسم وزارة الداخلية وليد الوقينى أن النيابة العامة أمرت بحبس سائق السيارة التابعة للحرس الوطنى بتهمة القتل الخطأ.

وأضاف الوقينى أن حادث المرور نتج اصطدام سيارة الحرس بالدراجة النارية التى كانت تقل شخصين ولم تكن بها إضاءة، نافيا فى الوقت نفسه ما روج بأن الأمر يتعلق بعملية مطاردة.
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