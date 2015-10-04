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مرتضى منصور ينفجر في وجه باسم مرسي: أنت موقوف وفيريرا لن يحميك

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مرتضى منصور ينفجر في وجه باسم مرسي: أنت موقوف وفيريرا لن يحميك مرتضى منصور ينفجر في وجه باسم مرسي: أنت موقوف وفيريرا لن يحميك

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف لاعبين رفض الإفصاح عن اسميهما عقب فوز فريقه على النجم 3-0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بسبب التجاوب مع الأولتراس.

وكان عدد من جمهور الزمالك قد هتف للاعبي الفريق الأول خلف سور النادي الأبيض مما جعل عدد كبير من اللاعبين من بينهم باسم مرسي وعمر جابر ومحمود كهربا وأحمد حمودي لتحيتهم بالوقوف على السور.

وقال مرتضى عبر قناة النهار يوم السبت: "من هذا البلطجي الذي يظن أنه أكبر من نادي الزمالك؟ اللاعبون الذين وقفوا على السور سيتم إيقافهم ولو اعترض جوزفالدو فيريرا سيتم إيقافه".

وأضاف "اللاعب غير القادر أن يقف على قدميه اليوم سيتم عقابه وإيقافه.. وأنا من جعلته لاعبا معروفا يحصل على ملايين سأعيده إلى ما كان عليه".

وكشف مرتضى منصور في تصريحات مع قناة LTC "أقصد باسم مرسي. الذي يظن أنه أكبر من النادي".

وأشار رئيس الزمالك "الزمالك مؤسسة محترمة فمن هو ليخرج ويقول لن يقدر أحد على عقاب علي جبر؟ لا سنعاقبه لأننا حذرنا من الاستفزازات المتوقعة وتمالك الأعصاب وهو أخطأ".

وتابع "من أنت لكي تقول فلان سيعاقب أو لا؟".

وأتم مرتضى منصور "هناك لاعبين تصنع مراكز قوى في الزمالك ولن أسمح بهذا في الفريق".

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